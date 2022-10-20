США захотели продолжить оказывать военную помощь Украине в следующем году

Конгрессмены США планируют принять закон о выделении Украине военной помощи в размере до 50 млрд долларов. Предполагается, что этих денег должно хватить на 2023 год, заявили конгрессмены и анонимные источники.

«Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что [Украина] сможет пережить следующий год», — сказал NBC News сенатор-республиканец, осведомленный в этом вопросе.

По его мнению, прошлый пакет помощи в 12 млрд долларов был мелочью по сравнению с 50-миллиардным. Уточняется, что такое решение было принято на фоне опасений, что новый Конгресс, члены которого будут переизбраны в следующем году может относиться к помощи Украине более скептически.