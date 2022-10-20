В ОБСЕ заявили о готовности НАТО разрушить Украину в борьбе с Россией

Североатлантический альянс готов разрушить Украину в борьбе с Россией, заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. Об этом пишет РИА «Новости».

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Буякевич подчеркнул, что представители некоторых держав альянса «готовы в принципе разрушить всю Украину».

По его мнению, именно эта готовность пожертвовать страной как пешкой в шахматах объясняет поведение лидеров западных стран.

Они поставляют Киеву оружие и отговаривают от переговоров, целенаправленно подталкивают к продолжению военного конфликта и осуществлению атак на российскую территорию, уточнил зампостпреда.

Буякевич полагает, что введение военного положения в Запорожье, Донбассе и Херсонской области формализовало положение вещей, которое уже сложилось в макрорегионе.