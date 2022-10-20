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31 минуту назад

В ОБСЕ заявили о готовности НАТО разрушить Украину в борьбе с Россией

Илья Родин

Североатлантический альянс готов разрушить Украину в борьбе с Россией, заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. Об этом пишет РИА «Новости».

В ОБСЕ заявили о готовности НАТО разрушить Украину в борьбе с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Буякевич подчеркнул, что представители некоторых держав альянса «готовы в принципе разрушить всю Украину».

По его мнению, именно эта готовность пожертвовать страной как пешкой в шахматах объясняет поведение лидеров западных стран.

Они поставляют Киеву оружие и отговаривают от переговоров, целенаправленно подталкивают к продолжению военного конфликта и осуществлению атак на российскую территорию, уточнил зампостпреда.

Выяснилась главная цель ударов Украины по дамбе Каховской ГЭС

Буякевич полагает, что введение военного положения в Запорожье, Донбассе и Херсонской области формализовало положение вещей, которое уже сложилось в макрорегионе.

По его оценке, Запад использует Украину как своего рода инструмент геополитики в борьбе против Москвы, украинцы служат при этом расходным материалом. Он добавил, что Россия прекрасно понимает все аспекты происходящего и будет реагировать на угрозы адекватно и соразмерно.

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