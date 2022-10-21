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7 минут назад

Премьер Италии Драги: раскол Евросоюза станет триумфом Путина

Ura.Ruиещё 1

Президент России Владимир Путин одержит победу над Европой, если в Евросоюзе произойдет раскол. Такое заявление сделал премьер-министр Италии Марио Драги на саммите ЕС.

Премьер Италии назвал условие для победы Путина над Европой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Создание раскола между странами ЕС является частью стратегии Путина, и если ЕС не проявит единства, то он победит», — заявил Марио Драги, чьи слова передают два анонимных источника агентства Bloomberg.

Он также считает, что негативно на единстве Евросоюза сказывается рецессия экономики Евросоюза, которая усугубляется фрагментацией рынка.

Экономический обозреватель The Washington Post в Белом доме Джефф Стейн рассказал о том, что между США и Европой произошел раскол из-за помощи Украине. Немецкий журнал Der Spiegel сообщает, что победа правой партии на выборах в Италии ослабит европейскую интеграцию страны и сделает Путина счастливейшим человеком.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Европейские страны в связи с этим ввели санкции в отношении РФ, которые главным образом повлияли на экономики их стран.

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