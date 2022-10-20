Украина начала переход на энергосбережение с полного затемнения в крупных городах

«Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями», – передает РИА «Новости» со ссылкой на советника главы офиса Зеленского Алексей Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана в России иноагентом).