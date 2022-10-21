Байден раскритиковал ничего не смыслящих в политике республиканцев

Президент США Джо Байден выступил с критикой в адрес представителей Республиканской партии, которые намерены в случае победы на выборах в Конгресс в ноябре добиться сокращения выделения Вашингтоном помощи Украине. По его словам, эти конгрессмены ничего не смыслят в политике, сообщает ТАСС.