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23 минуты назад

Байден раскритиковал ничего не смыслящих в политике республиканцев

Lenta.ruиещё 8

Президент США Джо Байден выступил с критикой в адрес представителей Республиканской партии, которые намерены в случае победы на выборах в Конгресс в ноябре добиться сокращения выделения Вашингтоном помощи Украине. По его словам, эти конгрессмены ничего не смыслят в политике, сообщает ТАСС.

Байден раскритиковал ничего не смыслящих в политике республиканцев
Фото: ТАССТАСС

«Они говорят, что если они победят, то, вероятно, не будут продолжать финансировать Украину. У них нет никакого понимания американской внешней политики», — заявил глава государства.

Ранее американские конгрессмены решили до января 2023 года принять закон о выделении Украине военной помощи на сумму до 50 миллиардов долларов. Предполагается, что закон примут в ускоренном порядке из-за опасений, что новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре выборов займет «более скептическую позицию» по выделению помощи Киеву.

В мире,Джозеф Байден,Республиканская партия США,
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