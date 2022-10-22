Мэр Энергодара Волга: сотрудникам горадминистрации продолжают поступать угрозы

Волга добавил, что чиновники уже не обращают внимание на эти угрозы. Кроме того, по его словам, правоохранительные органы выявляют провокаторов и борются с ними. В ночь на 19 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию администрации города Энергодар.