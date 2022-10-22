Мэр Энергодара Волга: сотрудникам горадминистрации продолжают поступать угрозы

Мэр Энергодара Александр Волга заявил ТАСС, что сотрудникам городской администрации продолжают поступать угрозы.
"Угрозы в отношении граждан города, в частности сотрудников администрации, коммунальных предприятий, поступают практически постоянно", - сказал он.
Волга добавил, что чиновники уже не обращают внимание на эти угрозы. Кроме того, по его словам, правоохранительные органы выявляют провокаторов и борются с ними. В ночь на 19 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию администрации города Энергодар.
Также повреждения получили мост и подстанция "Луч". Сразу после атаки ВСУ город был обесточен. По предварительным данным, удар по администрации Энергодара был совершен с помощью дрона-камикадзе.