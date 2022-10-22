В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Мэр Энергодара Волга: сотрудникам горадминистрации продолжают поступать угрозы

Газета.Ruиещё 2

Мэр Энергодара Александр Волга заявил ТАСС, что сотрудникам городской администрации продолжают поступать угрозы.

Мэр Энергодара Волга: сотрудникам горадминистрации продолжают поступать угрозы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Угрозы в отношении граждан города, в частности сотрудников администрации, коммунальных предприятий, поступают практически постоянно", - сказал он.

Волга добавил, что чиновники уже не обращают внимание на эти угрозы. Кроме того, по его словам, правоохранительные органы выявляют провокаторов и борются с ними. В ночь на 19 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию администрации города Энергодар.

Также повреждения получили мост и подстанция "Луч". Сразу после атаки ВСУ город был обесточен. По предварительным данным, удар по администрации Энергодара был совершен с помощью дрона-камикадзе.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители