Пушков назвал возможного преемника Трасс

«У него есть опыт руководства министерством финансов, что в Британии нередко было пропуском на пост премьер-министра. И он, безусловно, человек очень серьезный. У него серьезное экономическое образование. Он разбирается в финансах — и в британских, и в мировых», — отметил сенатор.

Он напомнил, что Сунак был вторым главным кандидатом на эту должность во время выборов, но «в результате закулисных маневров Трасс его обошла».

Трасс объявила о своем уходе 20 октября в ходе выступления перед своей резиденцией на Даунинг-стрит. Она пробыла на должности всего 44 дня. По ее словам, она останется на посту премьер-министра до тех пор, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии. Планируется, что выборы пройдут на следующей неделе.