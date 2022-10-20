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9 минут назад

Пушков назвал возможного преемника Трасс

Lenta.ru

Пост премьер-министра Великобритании после ухода Лиз Трасс может занять экс-министр финансов Риши Сунак. Возможного преемника назвал председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, пишет «Газета.Ru».

Пушков назвал возможного преемника Трасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У него есть опыт руководства министерством финансов, что в Британии нередко было пропуском на пост премьер-министра. И он, безусловно, человек очень серьезный. У него серьезное экономическое образование. Он разбирается в финансах — и в британских, и в мировых», — отметил сенатор.

Он напомнил, что Сунак был вторым главным кандидатом на эту должность во время выборов, но «в результате закулисных маневров Трасс его обошла».

При этом действующего премьера Великобритании Пушков назвал «пустой» фигурой, которая способна «только на демагогию».

Трасс объявила о своем уходе 20 октября в ходе выступления перед своей резиденцией на Даунинг-стрит. Она пробыла на должности всего 44 дня. По ее словам, она останется на посту премьер-министра до тех пор, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии. Планируется, что выборы пройдут на следующей неделе.

В мире,Лиз Трасс,Риши Сунак,Алексей Пушков,Консервативная партия,Совет Федерации,
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