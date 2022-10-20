В ООН признали невозможность справиться с нарушениями энергосистемы на Украине

Координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Денис Браун признала, что гуманитарное сообщество не может справиться с настолько масштабными нарушениями энергосистемы, которые на сегодняшний день имеются в стране, сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Что касается крупномасштабных нарушений в подаче электроэнергии и отопления, должна сказать, что это выходит за рамки возможностей гуманитарного сообщества», — заявила она.

Браун пояснила, что находящаяся на Украине гуманитарная миссия занята тем, что помогает на прифронтовых территориях. По ее словам, сотрудники ремонтируют здания и готовят их к зиме, предоставляют топливо, а также оказывают всевозможную поддержку учебным и медицинским учреждениям.

Она отметила, что ранее ООН выделила более четырех миллиардов долларов на работу гуманитарных миссий на Украине, выразив надежду на то, что члены организации продолжат оказывать финансирование до разрешения кризиса.