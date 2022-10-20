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13 минут назад

Финляндия не видит препятствий для вступления в НАТО

Елена Прошина

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что были проведены переговоры с Турцией и Венгрией по вопросу вступления Финляндии в НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Финляндия не видит препятствий для вступления в НАТО
Фото: ТАССТАСС

По словам Марин, она не видит препятствий для одобрения заявки со стороны Турции и Венгрии.

«Я говорила с премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Эрдоганом о ситуации, и, как нам известно, с Финляндией и ее заявкой проблем возникнуть не должно», – сообщила премьер-министр.

Марин также добавила, что заявки Хельсинки и Стокгольма будут одобрены как можно быстрее. Она отметила, что сейчас страна не сталкивается с военными угрозами, а также имеет хорошие возможности для обороны.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая. Анкара и Будапешт – единственные страны-участники НАТО, которые до сих пор не ратифицировавшие эти заявки.

Ранее о процессе вступления в НАТО Швеции и Финляндии рассказал генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

В мире,Виктор Орбан,Йенс Столтенберг,НАТО,
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