Сближение России с Ираном посчитали «проблемой для всего мира» в Израиле

Сотрудничество Москвы и Тегерана якобы представляет собой «проблему для всего мира», заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид. Об этом пишет телеканал RTVI.

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Яир Лапид полагает, что Иран является опасным террористическим государством. Соответственно, отношения между Москвой и Тегераном «являются серьезной проблемой не только для Израиля, но и для Украины, Европы и всего мира».

По его мнению, то, что РФ ведет бизнес с Ираном, якобы угрожает безопасности всего мирового сообщества.

Тель-Авив предупреждал лидеров других стран о том, что Тегеран может начать поставки БПЛА России, призывал сделать все для предотвращения продажи оружия, напомнил Лапид.