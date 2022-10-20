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23 минуты назад

Байден прокомментировал отставку Трасс, поблагодарив ее за партнерство

Российская Газета

Соединенные Штаты продолжат тесное сотрудничество с кабинетом министров Великобритании после ухода в отставку премьер-министра Лиз Трасс. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

Байден прокомментировал отставку Трасс
Фото:  instagram.com (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) instagram.com (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)

Глава Белого дома выразил уверенность в том, что дружеские и союзные отношения между Вашингтоном и Лондоном никогда не будут разрушены.

"США и Соединенное Королевство являются сильными союзниками и верными друзьями, и этот факт никогда не изменится", - приводит американская администрация заявление Байдена.

Американский президент также заверил, что США продолжат тесное сотрудничество с правительством Великобритании для совместного решения глобальных проблем, с которыми сегодня сталкиваются обе страны.

Без фото с Путиным и громкий антирекорд: чем запомнится Лиз Трасс

Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии королевства Лиз Трасс заявила в четверг о своей отставке. При этом она добавила, что останется на посту главы правительства, пока не будет избран ее преемник.

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