Кричавший "Да здравствует Путин" хозяин кафе в Париже рассказал о конфликте с украинками

Владелец парижского ресторана Cosy Montparnasse Алекс рассказал журналистам подробности конфликта с украинками. Он отметил, что инцидент произошел из-за того, что они несколько раз отказались сделать заказ, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в интернете получил вирусное распространение ролик, на кадрах которого владелец ресторана выгоняет двух украинских беженок со словами «Да здравствует [президент России Владимир] Путин».

Алекс пояснил, что на днях в его заведение зашли две женщины. Они выбрали столик с розеткой, поставили на зарядку телефоны. Затем навестили дамскую комнату.

Официантка несколько раз обращалась к ним, предлагала заказать те или иные блюда. Посетительницы отказывались, сообщали, что думают о том, какую еду выбрать.

Через некоторое время они торжественно заявили, что являются украинками. Национальная принадлежность женщин нисколько не удивила сотрудницу заведения, она попросила их определиться с выбором.

Посетительницы, в свою очередь, были огорошены. Они не ожидали, что их пафосное заявление не вызовет никакой реакции, уточнил Алекс.

Хозяин ресторана обратился к ним, предложил напитки. Женщины отказались, объяснив это тем, что сервис был неприятным. После этого им было предложено покинуть заведение.

Они ушли, но перед уходом снова подчеркнули свою национальную принадлежность и пригрозили «сделать ресторану отвратительную рекламу».

Алекс признался, что слова женщин взбесили его. Чтобы отомстить, хотя бы вербально, он сказал - «ааа, вы украинки, а я за Путина, так да здравствует Путин!».