Башар Асад поздравил Россию с присоединением новых регионов

Президент Сирии Башар Асад поздравил посетившую российскую делегацию в Дамаске с проведением референдумов о вхождении в состав России новых регионов. Об этом сообщает РИА «Новости».

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20 сентября Башар Асад принял российскую делегацию во главе со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым. «Президент Асад поздравил (делегацию) в связи с успешным проведением референдумов о присоединении к РФ Донбасса, Херсонской и Запорожской областей», – сообщается в пресс-релизе по случаю приёма.

27 сентября закончились референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.