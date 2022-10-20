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8 минут назад

Башар Асад поздравил Россию с присоединением новых регионов

Елена Прошина

Президент Сирии Башар Асад поздравил посетившую российскую делегацию в Дамаске с проведением референдумов о вхождении в состав России новых регионов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Башар Асад поздравил Россию с присоединением новых регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

20 сентября Башар Асад принял российскую делегацию во главе со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым. «Президент Асад поздравил (делегацию) в связи с успешным проведением референдумов о присоединении к РФ Донбасса, Херсонской и Запорожской областей», – сообщается в пресс-релизе по случаю приёма.

27 сентября закончились референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В результате подсчёта итогов за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших в ДНР, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, а в Запорожской области – 93,11%.

В мире,Александр Лаврентьев,Башар Асад,
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