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18 минут назад

Глава МИД Кулеба: Украина получит от ЕС более 600 единиц энергетического оборудования

Газета.Ru

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна получит от государств Евросоюза 600 единиц энергетического оборудования, в том числе генераторов и оборудования для газотранспортной системы (ГТС). Об этом говорится на сайте дипведомства.

Кулеба заявил о получении от ЕС 600 единиц энергетического оборудования
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Украинские дипломаты также обратились в несколько десятков международных и неправительственных организаций и частных компаний с запросом на поставку генераторов, их комплектующих и запчастей, а также оборудование для ГТС», — сказал Кулеба, отметив, что украинская сторона договорилась о поставках соответствующего оборудования из Италии, Франции, Литвы, Германии, Польши и Финляндии.

При этом, как подчеркнул министр, первая часть от 600 единиц оборудования прибудет на Украину на следующей неделе.

По его словам, Киев запросил поставку энергетического оборудования для преодоления последствий ударов по системам жизнеобеспечения через систему кризисного реагирования НАТО и механизм гражданской защиты Евросоюза.

Ранее сообщалось, что власти регионов Украины начали призывать граждан к максимальной экономии электричества.

В мире,Дмитрий Кулеба,НАТО,ЕС,
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