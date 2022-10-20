Кулеба заявил о получении от ЕС 600 единиц энергетического оборудования

«Украинские дипломаты также обратились в несколько десятков международных и неправительственных организаций и частных компаний с запросом на поставку генераторов, их комплектующих и запчастей, а также оборудование для ГТС», — сказал Кулеба, отметив, что украинская сторона договорилась о поставках соответствующего оборудования из Италии, Франции, Литвы, Германии, Польши и Финляндии.