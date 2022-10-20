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31 минуту назад

Постпред Украины в ООН оскорбил Полянского

Елена Прошина

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица оскорбил заместителя постоянного представителя РФ при организации Дмитрия Полянского, назвав «самым отвратительным лицом, которые видела ООН». Российский дипломат в ответ сообщил ему, что «до дна осталось немного».

Постпред Украины в ООН перешел на оскорбления в отношении российского депутата
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Воистину дебильная логика от одного из самых отвратительных лиц, которые когда-либо видела ООН…» — адресовал Полянскому у себя в Twitter-аккаунте Кислица.

Постпред Украины при организации таким образом отреагировал на позицию РФ по поводу обвинений в использовании иранских дронов.

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Полянский на это у себя в Telegram-канале заявил, что «на нападки и хамство всяких там кислиц, мельников, врублевских и иже с ними даже не хочется отвечать».

«Да и особо незачем: ведь пытаясь унизить и уязвить нас, они унижают исключительно себя и свою страну. И доходчиво объясняют всем пока еще несведущим, кто в этом еще не разобрался, почему Украина оказалась там, где она есть. Яка страна — така и "дипломатия"», — написал российский дипломат.

Также он указал на то, что Кислица до сих пор не смог усвоить правила «не переходить на личности» и именно поэтому его «презирает большинство коллег из ООН».

Кроме того, по словам Полянского, даже на Украине «обеспокоены поведением своих дипломатов и тем, как это влияет на имидж страны».

«Так что продолжайте в том же духе, господин Кислица, до дна осталось еще немного!» — подытожил Полянский.

Ранее Киев призвал представителей ООН посетить Украину для подтверждения использования Россией иранских беспилотников. При этом и Москва и Тегеран опровергали данные обвинения. Полянский также назвал эти обвинения дезинформацией. По его словам, их целью являются информационные удары и по России, и по Ирану с использованием «надуманного предлога».

В мире,Политика,Сергей Кислица,Дмитрий Полянский,ООН,
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