Салат-латук победил Лиз Трасс

Газеты Daily Star объявила, что салат-латук обогнал Лиз Трасс, которая ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании быстрее, чем овощ испортился. О победе салата свидетельствует трансляция на YouTube-канале Daily Star.
Газета Daily Star запустила видеотрансляцию на фоне того, что британские букмекеры начали делать ставки о возможном уходе Трасс с поста. Газета решила поддержать спор и проверить, покинет ли Трасс пост премьер-министра через 35 дней. Это время, за которое разлагается салат-латук.
Впрочем, Трасс ушла в отставку уже через шесть дней после начала видеотрансляции, которую издание запустило, чтобы следить за состязанием в режиме реального времени.
Ранее Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана на пост главы британского правительства 6 сентября. К моменту объявления о своей отставке она пробыла на посту всего 44 дня.