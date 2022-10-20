Салат-латук победил Лиз Трасс

Газеты Daily Star объявила, что салат-латук обогнал Лиз Трасс, которая ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании быстрее, чем овощ испортился. О победе салата свидетельствует трансляция на YouTube-канале Daily Star.

Фото: кадр из видео кадр из видео

Газета Daily Star запустила видеотрансляцию на фоне того, что британские букмекеры начали делать ставки о возможном уходе Трасс с поста. Газета решила поддержать спор и проверить, покинет ли Трасс пост премьер-министра через 35 дней. Это время, за которое разлагается салат-латук.

Впрочем, Трасс ушла в отставку уже через шесть дней после начала видеотрансляции, которую издание запустило, чтобы следить за состязанием в режиме реального времени.