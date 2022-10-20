На Украине ввели патрули по проверке режима экономии электричества

"Уважаемые предприниматели! Обращаюсь ко всем еще раз. Нам необходимо соблюдать меры по энергосбережению", - написал Мамай. "Сегодня с 15:00 наша инспекция по благоустройству начинает вместе с полицией патрулирование города. Предприниматели, которые не отключат наружное освещение и не будут реагировать на предписания и рекомендации, будут отключены от электроснабжения", - добавил мэр Полтавы.