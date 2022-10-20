На Украине ввели патрули по проверке режима экономии электричества

Сводные группы с участием полиции будут патрулировать улицы украинских городов Кривой Рог и Полтава для проверки соблюдения предпринимателями мер по экономии электричества, нарушителей будут отключать от электроэнергии. Об этом сообщили в четверг в своих Telegram-каналах мэр Кривого Рога Александр Вилкул и мэр Полтавы Александр Мамай.
"Вниманию предпринимателей и всех жителей Кривого Рога! Ситуация в энергетике критична. Для предотвращения полных аварийных отключений введен режим строгой экономии", - написал Вилкул. Объектам бизнеса уже направлены предписания полностью отключить рекламу и иллюминацию, и они должны минимизировать электропотребление внутри помещений, добавил мэр Кривого рога. "С 17:00 улицы города будут патрулировать сводные мобильные бригады с участием сотрудников полиции. Нарушителей правил сразу будут полностью отключать от энергоснабжения", - предупредил мэр.
"Уважаемые предприниматели! Обращаюсь ко всем еще раз. Нам необходимо соблюдать меры по энергосбережению", - написал Мамай. "Сегодня с 15:00 наша инспекция по благоустройству начинает вместе с полицией патрулирование города. Предприниматели, которые не отключат наружное освещение и не будут реагировать на предписания и рекомендации, будут отключены от электроснабжения", - добавил мэр Полтавы.
Ранее в четверг во многих городах и областях Украины был введен режим экономии электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Ограничения в первую очередь касаются промышленных предприятий и использования электротранспорта, в городах будет также ограничено использование уличного освещения.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности объявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам военного управления, связи и энергетики Украины. Он также предупредил Киев, что если украинские власти будут пытаться продолжать осуществлять теракты на территории России, то ответы будут жесткими.