В Чехии освободили россиянина Франчетти

Заместитель председателя российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что в Праге был освобождён россиянин Александр Франчетти. Он был задержан по инициативе Украинской стороны по обвинению в создании организованной преступной группировки. Об этом сообщает ТАСС.

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«В четверг суд снял все обвинения с Франчетти и постановил освободить из-под стражи в связи с недоказанностью его вины», – сообщил правозащитник. Эту информацию подтвердили в посольстве России. «Суд вынес по делу гражданина РФ Александра Франчетти оправдательный приговор с отменой его содержания под стражей», – сообщил пресс-секретарь посольства России Николай Брякин.

Адвокат Франчетти в Европейском суде по правам человека Александр Суржин добавил, что прокуратура Чехии собирается обжаловать решение суда об освобождении россиянина из-под стражи и снятии с него обвинений.

«Прокуратура с судом не согласилась и заявила, что обжалует это решение», – сказал он.