В Чехии освободили россиянина Франчетти

Заместитель председателя российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что в Праге был освобождён россиянин Александр Франчетти. Он был задержан по инициативе Украинской стороны по обвинению в создании организованной преступной группировки. Об этом сообщает ТАСС.
«В четверг суд снял все обвинения с Франчетти и постановил освободить из-под стражи в связи с недоказанностью его вины», – сообщил правозащитник. Эту информацию подтвердили в посольстве России. «Суд вынес по делу гражданина РФ Александра Франчетти оправдательный приговор с отменой его содержания под стражей», – сообщил пресс-секретарь посольства России Николай Брякин.
Адвокат Франчетти в Европейском суде по правам человека Александр Суржин добавил, что прокуратура Чехии собирается обжаловать решение суда об освобождении россиянина из-под стражи и снятии с него обвинений.
«Прокуратура с судом не согласилась и заявила, что обжалует это решение», – сказал он.
Александр Франчетти был задержан в Чехии по обвинению в создании в Севастополе организованной преступной группировки. Его задержание было осуществлено по инициативе со стороны Украины. По версии следователей, Франчетти в 2014 году возглавлял одно из подразделений «Самообороны Крыма в Севастополе» – «Северный ветер». Сам россиянин вину не признаёт.