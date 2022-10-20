На Украине заявили о 300 ударах по своим энергообъектам

C 10 октября по объектам энергетики на Украине нанесено уже около 300 ракетных, артиллерийских ударов, а также атак дронами. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко, его слова со ссылкой на местное издание Forbes приводит ТАСС.

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Он также отметил, что властями ведется подготовка на случай «драматических» повреждений в энергосистеме, которые потребуют большого времени для восстановления. Галущенко также призвал граждан экономить электроэнергию.

Накануне заместитель офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил жителей страны о временном отключении электроэнергии во всех регионах в четверг, 20 октября. Политик призвал жителей всех областей страны следовать данному предписанию во избежание отключений. С четверга на Украине также будет ограничено уличное освещение.

18 октября Минобороны России подтвердило новые удары высокоточным оружием по объектам энергетики Украины.