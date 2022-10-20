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11 минут назад

На Украине заявили о 300 ударах по своим энергообъектам

Lenta.ru

C 10 октября по объектам энергетики на Украине нанесено уже около 300 ракетных, артиллерийских ударов, а также атак дронами. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко, его слова со ссылкой на местное издание Forbes приводит ТАСС.

На Украине заявили о 300 ударах по своим энергообъектам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также отметил, что властями ведется подготовка на случай «драматических» повреждений в энергосистеме, которые потребуют большого времени для восстановления. Галущенко также призвал граждан экономить электроэнергию.

Накануне заместитель офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил жителей страны о временном отключении электроэнергии во всех регионах в четверг, 20 октября. Политик призвал жителей всех областей страны следовать данному предписанию во избежание отключений. С четверга на Украине также будет ограничено уличное освещение.

18 октября Минобороны России подтвердило новые удары высокоточным оружием по объектам энергетики Украины.

10 октября президент РФ Владимир Путин подтвердил нанесение массированных ударов по объектам на Украине, в том числе по объектам энергетики.

В мире,Кирилл Тимошенко,Владимир Путин,Минобороны России,
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