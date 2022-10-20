Кот Ларри "рассказал" о просьбе короля Великобритании

Кот Ларри с Даунинг-стрит сообщил в своих социальных сетях, что после отставки Лиз Трасс король Великобритании Карл III попросил его стать новым премьер-министром. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Король попросил меня стать премьер-министром, потому что этот абсурд продолжается уже достаточно долго», – говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке. «Я не могу исполнять полномочия, которые были мне предоставлены Консервативной партией. По этой причине я разговаривала с Его Величеством королем, чтобы оповестить его, что я подаю в отставку», – сообщила она. Выборы следующего премьер-министра состоятся на следующей неделе.