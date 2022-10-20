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3 минуты назад

Кот Ларри сообщил в своих соцсетях о просьбе короля Великобритании

Елена Прошина

Кот Ларри с Даунинг-стрит сообщил в своих социальных сетях, что после отставки Лиз Трасс король Великобритании Карл III попросил его стать новым премьер-министром. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кот Ларри "рассказал" о просьбе короля Великобритании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Король попросил меня стать премьер-министром, потому что этот абсурд продолжается уже достаточно долго», – говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке. «Я не могу исполнять полномочия, которые были мне предоставлены Консервативной партией. По этой причине я разговаривала с Его Величеством королем, чтобы оповестить его, что я подаю в отставку», – сообщила она. Выборы следующего премьер-министра состоятся на следующей неделе.

В мире,Лиз Трасс,Консервативная партия,
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