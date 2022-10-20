Назван главный фаворит на пост нового премьера Британии

Британские букмекеры заявили, что бывший глава Минфина Британии и главный конкурент Лиз Трасс на прошлых выборах Риши Сунак является фаворитом на пост нового премьера-министра страны. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным крупнейшей в мире букмекерской платформы Betfair, лидер в гонке за пост премьера — Риши Сунак, после него следует глава палаты общин Пенни Мордант. В списке лидеров также находятся глава минобороны Британии Бен Уоллес и экс-глава британского правительства Борис Джонсон.