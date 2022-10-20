Будет ли Хант баллотироваться в премьер-министры после отставки Трасс

Глава Минфина Великобритании Джереми Хант не станет баллотироваться на пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс. Об этом сообщает Sky News.
По данным телеканала, Хант не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании. На данный момент фаворитом является бывший министр финансов Риши Сунак, который ранее вместе с Трасс выходил в финал, но в итоге уступил ей.
Ранее Трасс заявила, что уходит с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. С момента избрания она провела в должности последнего всего 45 дней. Трасс отметила, что останется премьер-министром, пока не выберут преемника. Это намерены сделать в течение ближайшей недели.
Трасс начала резко терять поддержку избирателей после опубликования разработанной ее правительством экономической программы по масштабному снижению налогов. Положения документа раскритиковали также депутаты правящей Консервативной партии. Семнадцать человек даже публично призвали Трасс подать в отставку, из-за чего ей в итоге пришлось почти полностью отказаться от программы, но не остановило критику. Позже около 100 членов британского парламента потребовали провести вотум недоверия в отношении нее.