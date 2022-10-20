Будет ли Хант баллотироваться в премьер-министры после отставки Трасс

Глава Минфина Великобритании Джереми Хант не станет баллотироваться на пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, Хант не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании. На данный момент фаворитом является бывший министр финансов Риши Сунак, который ранее вместе с Трасс выходил в финал, но в итоге уступил ей.

Ранее Трасс заявила, что уходит с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. С момента избрания она провела в должности последнего всего 45 дней. Трасс отметила, что останется премьер-министром, пока не выберут преемника. Это намерены сделать в течение ближайшей недели.