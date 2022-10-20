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25 минут назад

Выяснилась главная цель ударов Украины по дамбе Каховской ГЭС

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Возможность подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу исчезнет, если дамба Каховской ГЭС будет прорвана, заявил глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Соловьев Live».

Выяснилась главная цель ударов Украины по дамбе Каховской ГЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что если будет прорвана плотина гидроэлектростанции, то на много лет вперед, пока она не будет восстановлена, Cеверо-Крымский канал останется без воды, сообщает ТАСС.

Канал имеет важное значение для водоснабжения Крыма, а также восполнения запасов артезианских вод степной части полуострова, широко используемых для централизованного водоснабжения городов и сел региона.

Россия нанесла новые удары по инфраструктуре Украины

Напомним, вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг утром вновь нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС в Херсонской области.

Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что украинские военные могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.

26 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российскими военными была уничтожена дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал. В марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой. Новые власти Херсонской области гарантировали поступление воды в Крым.

В мире,СВО,Владимир Леонтьев,Сергей Аксенов,
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