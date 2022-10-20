Выяснилась главная цель ударов Украины по дамбе Каховской ГЭС

Возможность подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу исчезнет, если дамба Каховской ГЭС будет прорвана, заявил глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Соловьев Live».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он подчеркнул, что если будет прорвана плотина гидроэлектростанции, то на много лет вперед, пока она не будет восстановлена, Cеверо-Крымский канал останется без воды, сообщает ТАСС.

Канал имеет важное значение для водоснабжения Крыма, а также восполнения запасов артезианских вод степной части полуострова, широко используемых для централизованного водоснабжения городов и сел региона.

Напомним, вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг утром вновь нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС в Херсонской области.

Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что украинские военные могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.