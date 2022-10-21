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40 минут назад

Маск оценил шутку Медведева про отставку Трасс

Lenta.ruиещё 7

Американский предприниматель Илон Маск в своем Twitter-аккаунте положительно оценил шутку заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который высмеял отставку британского премьера Лиз Трасс.

Маск оценил шутку Медведева про отставку Трасс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Медведев отреагировал на решение Трасс покинуть пост премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии страны фразой «пока, пока, поздравляю, латук». Таким образом он подхватил шутку издания Daily Star, которое 14 октября запустило трансляцию «Сможет ли Лиз Трасс пережить салат латук?». Отмечается, что срок годности у латука составляет в среднем 35 дней.

Видео дня

Отставка Трасс

На фоне отставки Трасс глава Лейбористской партии Кир Стармер призвал провести досрочные парламентские выборы в Соединенном Королевстве. По его словам, это необходимо для того, чтобы прекратить «бардак», учиненный правительством Консервативной партии. Он также подчеркнул, что нынешнее правительство не имеет права продолжать свою деятельность, выбрав премьер-министра через внутрипартийное голосование.

В связи с этим стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернется из отпуска, чтобы вновь побороться за данный пост. Его возвращение в страну ожидается в предстоящие выходные.

Американский президент Джо Байден поблагодарил Трасс за ее работу, отметив, что Британия и США продолжат тесное сотрудничество после избрания нового премьера.

Автор китайского издания Global Times назвал уход Трасс со своего поста образцом неудач западной политики. Он добавил, что западная демократия показывает неспособность справляться с новыми вызовами, а смена лидеров в западных странах не поможет решить возникающие проблемы, если при этом не изменить образ мышления.

Реакция России

Член Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение о том, что уход Трасс приведет к девальвации поста премьера, если на него вновь будет баллотироваться экс-премьер Борис Джонсон.

Сенатор считает, что наиболее подходящим кандидатом на этот пост является бывший министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак. Пушков отметил, что у Сунака имеется опыт руководства министерством финансов, что в Британии нередко было пропуском на пост премьер-министра.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, в свою очередь, назвал скорое окончание премьерства Трасс закономерным, подчеркнув, что данный случай стал карикатурой на демократию. По его словам, приход нового премьер-министра Великобритании никак не повлияет на отношения с Россией.

В мире,Лиз Трасс,Риши Сунак,Илон Маск,Борис Джонсон,Андрей Климов,Алексей Пушков,Джозеф Байден,Дмитрий Медведев,Консервативная партия,Лейбористская партия,Совет Федерации,Совет безопасности РФ,
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