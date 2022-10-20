В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
47 минут назад

ЕС ввел санкции против Ирана за поставки беспилотников «Шахед» РФ

Елена Прошина

Евросоюз ввел санкции против Ирана за поставку беспилотников «Шахед» России. Санкции введены в отношении производителя Shahed Aviation Industries и трех иранских генералов. Об этом пишет «Интерфакс».

ЕС ввел санкции против Ирана за поставки беспилотников
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Санкции по Ирану в рекордно короткие сроки! После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против организаций, поставляющих иранские беспилотники, которые нанесли удары по Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в "Официальном журнале" (Европейского союза)», - говорится в сообщении Совета Евросоюза.

Также председательство Чехии в ЕС сообщило, что члены Евросоюза решили заморозить активы трех физических лиц и одного юридического лица, ответственных за поставку дронов российской армии.

Ранее украинский авиационный эксперт Валерий Романенко подтвердил, что украинские устаревшие системы ПВО не в состоянии эффективно работать против иранских дронов-камикадзе «Шахед». По его словам, беспилотники выполняют двойную роль: нанести потери на важных инфраструктурных объектах, а также истощить противовоздушную оборону.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители