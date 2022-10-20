ЕС ввел санкции против Ирана за поставки беспилотников

Евросоюз ввел санкции против Ирана за поставку беспилотников «Шахед» России. Санкции введены в отношении производителя Shahed Aviation Industries и трех иранских генералов. Об этом пишет «Интерфакс».
«Санкции по Ирану в рекордно короткие сроки! После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против организаций, поставляющих иранские беспилотники, которые нанесли удары по Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в "Официальном журнале" (Европейского союза)», - говорится в сообщении Совета Евросоюза.
Также председательство Чехии в ЕС сообщило, что члены Евросоюза решили заморозить активы трех физических лиц и одного юридического лица, ответственных за поставку дронов российской армии.
Ранее украинский авиационный эксперт Валерий Романенко подтвердил, что украинские устаревшие системы ПВО не в состоянии эффективно работать против иранских дронов-камикадзе «Шахед». По его словам, беспилотники выполняют двойную роль: нанести потери на важных инфраструктурных объектах, а также истощить противовоздушную оборону.