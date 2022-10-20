ЕС ввел санкции против Ирана за поставки беспилотников

«Санкции по Ирану в рекордно короткие сроки! После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против организаций, поставляющих иранские беспилотники, которые нанесли удары по Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в "Официальном журнале" (Европейского союза)», - говорится в сообщении Совета Евросоюза.