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17 минут назад

WP: США изучают используемые Россией беспилотники

Алиса Селезнёва

Власти США изучили обломки летательных аппаратов, которые Россия применила при атаках на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет газета The Washington Post.

WP: США изучают используемые Россией беспилотники
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Источники издания на условиях анонимности рассказали, что такая технология по изучению оружия уже использовалась США на Ближнем Востоке.

«Информация о структуре и технологии беспилотников может оказаться решающей, чтобы помочь Соединенным Штатам и их украинским союзникам лучше идентифицировать и в конечном итоге победить их», - подчеркивается в статье.

При этом журналисты отметили, что неизвестно, как именно американские специалисты получили доступ к обломкам дронов, назвав их иранскими, а не российскими.

Еще летом The Washington Post сообщила о поставках из Ирана в Россию беспилотников. После этого аналогичные заявления делали представителей администрации США. Москва заявляла, что данные утверждения не соответствуют действительности.

В свою очередь иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани подчеркивал, что Тегеран категорически отвергает утверждения о передаче его страной беспилотников для применения в конфликте на Украине.

В мире,Администрация США,ООН,
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