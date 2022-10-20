WP: США изучают используемые Россией беспилотники

Власти США изучили обломки летательных аппаратов, которые Россия применила при атаках на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет газета The Washington Post.

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Источники издания на условиях анонимности рассказали, что такая технология по изучению оружия уже использовалась США на Ближнем Востоке.

«Информация о структуре и технологии беспилотников может оказаться решающей, чтобы помочь Соединенным Штатам и их украинским союзникам лучше идентифицировать и в конечном итоге победить их», - подчеркивается в статье.

При этом журналисты отметили, что неизвестно, как именно американские специалисты получили доступ к обломкам дронов, назвав их иранскими, а не российскими.

Еще летом The Washington Post сообщила о поставках из Ирана в Россию беспилотников. После этого аналогичные заявления делали представителей администрации США. Москва заявляла, что данные утверждения не соответствуют действительности.