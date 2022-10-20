Зеленский ввел санкции против жены Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении супруги президента Белоруссии Александра Лукашенко Галины.
Согласно тексту документа, опубликованного на сайте главы украинского государства, санкции против Галины Лукашенко введены сроком на 10 лет. Они предусматривают 13 ограничительных мер, в том числе блокировку активов и запрет приобретения земельных участков.
Зеленский своими указами ввел санкции против 2 507 физических лиц и 1 374 компаний. Санкции водятся в том числе в отношении Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии, а также Государственного внешнеторгового унитарного предприятия "Белспецвнештехника", ООО "Оборонные инициативы" и Научно-производственного ООО "ОКБ ТСП".