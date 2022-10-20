Главу Blue Origin предупредили об опасности РФ и Китая в космосе

Официальные представители Командования космических систем США провели открытый брифинг для основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса, на котором предупредили его о якобы существующей опасности от Китая и России в космосе. Как сообщает «Газета.Ru», старший мастер-сержант Рон Лерч рассказал, что у Москвы и Пекина есть лазерные системы, которые способны ослеплять электрооптические камеры западных спутников.
Также он отметил китайские спутники Shiyan 12 01 и Shiyan 12 02 — их он назвал «инспекторами».
«Мы должны ожидать, что на рубеже десятилетий технология, вероятно, дойдет до точки, когда они будут подвергать риску спутники на более высоких орбитах», — сказал Лерч.
Отдельно военный рассказал, что у американского командования есть опасения касательно систем глушения связи с земли. В будущем их могут разметить в космосе, подвергая опасности критически важные спутники, вроде Advanced Extremely High Frequency — они используются для секретной связи и Пентагон строил их специально для защиты от помех. По мнению Лерча, к 2030-м годам этой системы безопасности, скорее всего, уже не будет.