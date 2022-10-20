Главу Blue Origin предупредили об опасности РФ и Китая в космосе

Официальные представители Командования космических систем США провели открытый брифинг для основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса , на котором предупредили его о якобы существующей опасности от Китая и России в космосе. Как сообщает «Газета.Ru» , старший мастер-сержант Рон Лерч рассказал, что у Москвы и Пекина есть лазерные системы, которые способны ослеплять электрооптические камеры западных спутников.

«Мы должны ожидать, что на рубеже десятилетий технология, вероятно, дойдет до точки, когда они будут подвергать риску спутники на более высоких орбитах», — сказал Лерч.

Отдельно военный рассказал, что у американского командования есть опасения касательно систем глушения связи с земли. В будущем их могут разметить в космосе, подвергая опасности критически важные спутники, вроде Advanced Extremely High Frequency — они используются для секретной связи и Пентагон строил их специально для защиты от помех. По мнению Лерча, к 2030-м годам этой системы безопасности, скорее всего, уже не будет.