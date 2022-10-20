Блинкен: США не изменяли степень готовности своих ядерных сил

"Мы давали ясно понять президенту [России Владимиру] Путину непосредственно и в частном порядке о серьезных последствиях, которые последуют в случае применения любого ядерного оружия. Мы следим за ситуацией очень и очень внимательно. Мы не видим причин в настоящий момент изменять нашу конфигурацию ядерных сил", - отметил дипломат.