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8 минут назад

Блинкен: США не изменяли степень готовности своих ядерных сил из-за ситуации на Украине

ТАСС

США не видят причин на данный момент изменять степень готовности своих стратегических сил в связи с ситуацией на Украине. С таким утверждением выступил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC, опубликованном в четверг.

Блинкен: США не изменяли степень готовности своих ядерных сил
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы давали ясно понять президенту [России Владимиру] Путину непосредственно и в частном порядке о серьезных последствиях, которые последуют в случае применения любого ядерного оружия. Мы следим за ситуацией очень и очень внимательно. Мы не видим причин в настоящий момент изменять нашу конфигурацию ядерных сил", - отметил дипломат.

В мире,Энтони Блинкен,Владимир Путин,
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