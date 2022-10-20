Китай приступил к разработке собственной вакцины от оспы обезьян

Китайская государственная биотехническая группа (CNBG) планирует создать вакцину от оспы обезьян. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице компании в социальной сети WeChat.

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В нем уточняется, что специалисты лаборатории CNBG в городе Ухань успешно выделили штамм заболевания. "Они приступили к исследовательской работе, связанной с созданием вакцины", - проинформировала компания.