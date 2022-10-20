Китай приступил к разработке собственной вакцины от оспы обезьян

Китайская государственная биотехническая группа (CNBG) планирует создать вакцину от оспы обезьян. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице компании в социальной сети WeChat.
В нем уточняется, что специалисты лаборатории CNBG в городе Ухань успешно выделили штамм заболевания. "Они приступили к исследовательской работе, связанной с созданием вакцины", - проинформировала компания.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных. Симптомы включают лихорадку, головную, мышечную и спинную боль, усталость, могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным Всемирной организации здравоохранения, вероятность летального исхода при заражении составляет от 1% до 10%. Большинство смертей зафиксировано среди представителей молодого поколения.