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26 минут назад

Китай приступил к разработке собственной национальной вакцины от оспы обезьян

ТАСС

Китайская государственная биотехническая группа (CNBG) планирует создать вакцину от оспы обезьян. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице компании в социальной сети WeChat.

Китай приступил к разработке собственной вакцины от оспы обезьян
Фото: ТАССТАСС

В нем уточняется, что специалисты лаборатории CNBG в городе Ухань успешно выделили штамм заболевания. "Они приступили к исследовательской работе, связанной с созданием вакцины", - проинформировала компания.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных. Симптомы включают лихорадку, головную, мышечную и спинную боль, усталость, могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным Всемирной организации здравоохранения, вероятность летального исхода при заражении составляет от 1% до 10%. Большинство смертей зафиксировано среди представителей молодого поколения.

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