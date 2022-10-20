Норвегия приостановила рассмотрение заявок на убежище от россиян

Иммиграционное управление Норвегии (UDI) приостановило рассмотрение заявок на убежище от граждан России из-за разработки новых правил. Как сообщает ТАСС, сейчас более 300 россиян находятся в центрах приема соискателей убежища и ожидают решения UDI.

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Как отметила представитель службы Венче Фоне, Норвегия собирается координировать процесс приема заявлений от россиян с ведомствами других стран Евросоюза.

«Ситуация очень сложная, и мы хотим увидеть, как этот вопрос урегулируют в остальной Европе», — подчеркнула Фоне.

Часть российских граждан, ожидающих миграционной службы, просит убежища из-за частичной мобилизации в РФ, однако отказ от прохождения военной службы сам по себе не является основанием для его получения. При этом Фоне обратила внимание на то, что все заявления будут рассматриваться в индивидуальном порядке — по этой причине, UDI в некоторых случаях может сделать исключение из правил.