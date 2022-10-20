В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
43 минуты назад

Норвегия приостановила рассмотрение заявок на убежище от россиян

Никита Бородкин

Иммиграционное управление Норвегии (UDI) приостановило рассмотрение заявок на убежище от граждан России из-за разработки новых правил. Как сообщает ТАСС, сейчас более 300 россиян находятся в центрах приема соискателей убежища и ожидают решения UDI.

Норвегия приостановила рассмотрение заявок на убежище от россиян
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как отметила представитель службы Венче Фоне, Норвегия собирается координировать процесс приема заявлений от россиян с ведомствами других стран Евросоюза.

«Ситуация очень сложная, и мы хотим увидеть, как этот вопрос урегулируют в остальной Европе», — подчеркнула Фоне.

Часть российских граждан, ожидающих миграционной службы, просит убежища из-за частичной мобилизации в РФ, однако отказ от прохождения военной службы сам по себе не является основанием для его получения. При этом Фоне обратила внимание на то, что все заявления будут рассматриваться в индивидуальном порядке — по этой причине, UDI в некоторых случаях может сделать исключение из правил.

Министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мел отметила, что россияне могут ходатайствовать о предоставлении убежища наравне с выходцами из других государств, однако именно UDI решает, как именно с ними обращаться.

В мире,Общество,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители