Посольство РФ прокомментировало задержание россиян в Иране

В посольстве РФ в Иране заявили, что инцидент с задержанными в стране россиянами исчерпан. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее иранские СМИ писали, что во время акций протеста в стране были задержаны как минимум 14 иностранцев, включая нескольких россиян.

В российском посольстве заявили, что речь идет о единичных случаях с россиянами, которые фотографировали достопримечательности и случайно засняли полицейских.

«Это вызывало вопросы с их стороны, но разъяснениями россиян инциденты исчерпывались», - подчеркнули дипломаты.

В посольстве напомнили россиянам, что во многих местах и крупных городах Ирана запрещены фото- и видеосъемка.