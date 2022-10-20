Посольство РФ прокомментировало задержание россиян в Иране

В посольстве РФ в Иране заявили, что инцидент с задержанными в стране россиянами исчерпан. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее иранские СМИ писали, что во время акций протеста в стране были задержаны как минимум 14 иностранцев, включая нескольких россиян.
В российском посольстве заявили, что речь идет о единичных случаях с россиянами, которые фотографировали достопримечательности и случайно засняли полицейских.
«Это вызывало вопросы с их стороны, но разъяснениями россиян инциденты исчерпывались», - подчеркнули дипломаты.
В посольстве напомнили россиянам, что во многих местах и крупных городах Ирана запрещены фото- и видеосъемка.
В Иране с сентября идут протесты из-за смерти 22-летней Махсы Амини, которую полицейские задержали за «неправильно» надетый хиджаб. Периодически акции переходят в столкновения с полицией, в ходе протестов погибли десятки людей и пострадали сотни.