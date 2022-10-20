Отказавшийся от гражданства РФ миллиардер нашел работу в Карабахе

«Я осознаю, что у меня больше нет времени на раздумья, равно как и нет иного пути, кроме как быть рядом с народом Арцаха (так в Армении называют Нагорный Карабах — прим. «Ленты.ру») и брать на себя свою долю ответственности за будущее Арцаха», — написал он.