Замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй заявил, что гражданам Китая стоит как можно скорее покинуть Украину. Как сообщает Global Times, об этом он сказал в ходе пресс-конференции в рамках XX съезда Коммунистической партии страны.

По его словам, учитывая текущую ситуацию на Украине, диппредставительства Китая готовят эвакуацию граждан КНР. Он призвал китайцев как можно скорее принять все соответствующие меры по обеспечению своей безопасности и связаться с посольствами, чтобы покинуть страну.

Напомним, что ранее с аналогичным заявлением выступил МИД Италии. Внешнеполитическое ведомство призвало итальянцев использовать имеющиеся средства, в том числе железнодорожный транспорт, чтобы покинуть страну вне периода действия комендантского часа.