В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
11 минут назад

Китай призвал своих граждан срочно покинуть Украину

Никита Бородкин

Замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй заявил, что гражданам Китая стоит как можно скорее покинуть Украину. Как сообщает Global Times, об этом он сказал в ходе пресс-конференции в рамках XX съезда Коммунистической партии страны.

По его словам, учитывая текущую ситуацию на Украине, диппредставительства Китая готовят эвакуацию граждан КНР. Он призвал китайцев как можно скорее принять все соответствующие меры по обеспечению своей безопасности и связаться с посольствами, чтобы покинуть страну.

Напомним, что ранее с аналогичным заявлением выступил МИД Италии. Внешнеполитическое ведомство призвало итальянцев использовать имеющиеся средства, в том числе железнодорожный транспорт, чтобы покинуть страну вне периода действия комендантского часа.

Рекомендация, в частности, касалась граждан Италии, которые находятся в восточной и южной части Украины. Все поездки в страну сейчас считаются крайне нежелательными.

В мире,Общество,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители