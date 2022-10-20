Столтенберг раскрыл, какие страны поддержали расширение НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что почти все страны альянса ратифицировали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, как приглашенные страны, Швеция и Финляндия сейчас интегрируются в политические и военные структуры.

«Многие страны предоставили гарантии безопасности обеим странам. НАТО увеличило свое присутствие в регионе Балтийского моря… Процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории НАТО. Почти все союзники завершили национальные процедуры (ратификации протоколов о присоединении – прим.)», - сказал Столтенберг.

Он также уточнил, что если Швеция и Финляндия «окажутся под давлением», страны НАТО окажут им поддержку.