Столтенберг раскрыл, какие страны поддержали расширение НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что почти все страны альянса ратифицировали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, как приглашенные страны, Швеция и Финляндия сейчас интегрируются в политические и военные структуры.
«Многие страны предоставили гарантии безопасности обеим странам. НАТО увеличило свое присутствие в регионе Балтийского моря… Процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории НАТО. Почти все союзники завершили национальные процедуры (ратификации протоколов о присоединении – прим.)», - сказал Столтенберг.
Он также уточнил, что если Швеция и Финляндия «окажутся под давлением», страны НАТО окажут им поддержку.
Ранее новый глава Минобороны Швеции Пол Йонссон выразил надежду, что страна вступит в НАТО до конца года. По его словам, никто не заинтересован, чтобы этот процесс затянулся. Страна вместе с Финляндией заключили договор с Турцией, который финская сторона выполнит.