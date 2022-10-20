Финляндия выразила готовность вводить новые санкции против РФ

Власти Финляндии готовы к введению новых, более жестких рестрикций против России. С таким заявлением выступила министр по делам Европейского союза и управления государственной собственностью кабмина страны Тютти Туппурайнен по итогам заседания по подготовке к саммиту ЕС в Брюсселе. Об этом сообщает телеканал MTV3, передает «Профиль».

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Она аргументировала данное решение тем, что Россия производит ракетные обстрелы украинской инфраструктуры. Туппурайнен считает, что Евросовету необходимо показать, что он выступает против ракетных ударов РФ по гражданским объектам. Кроме того, ему нужно заявить о намерении «привлечь Москву к ответственности за военные преступления», указала министр.

«В своей речи я подчеркнула необходимость послать четкий сигнал о готовности ЕС к дальнейшим санкциям», — подчеркнула она.

Кроме того, Туппурайнен отмечает, что в данном случае целесообразно придерживаться единой визовой политики в отношении российской стороны.

Власти Финляндии решили с 30 сентября закрыть границу для россиян по туристическим визам. Въезжать в страну разрешается только по гуманитарным причинам.