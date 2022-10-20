Шольц: Германия освободилась от зависимости от России

Германия освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей и намерена сократить потребление газа. Об этом заявил сегодня федеральный канцлер страны Олаф Шольц.

Фото: Wikimedia.org Wikimedia.org

Шольц подчеркнул, что достижение согласия по сокращению потребления газа в ЕС на 15% - «это сильный сигнал европейской солидарности».

«Также и по отношению к нашей стране, которая до сих пор особенно сильно зависела от российского газа. Прошу заметить, была [зависимой]. Ведь мы освободились от этой зависимости и вступаем в зиму хорошо подготовленными», - заверил канцлер в ходе выступления в Бундестаге.

Он также поблагодарил население страны за экономию энергии, заметив, что это повышает энергобезопасность Германии.

«Вместе мы стремимся сократить потребление газа на 20%. (…) Россия при [президенте Владимире] Путине больше не является надежным торговым партнером», - заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что российские газопроводы системы «Северный поток» были элементом надежности для Германии, но их подрыв показал, что с ее интересами сейчас «мало кто считается». При этом он отметил, выступая на энергетическом форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве, что сейчас целесообразно перенаправить «утраченный объем транзита» по «Северным потокам» в регион Черного моря и создать именно там «крупнейший газовый хаб для Европы».