В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
13 минут назад

Шольц: Германия освободилась от зависимости от России

Алиса Селезнёва

Германия освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей и намерена сократить потребление газа. Об этом заявил сегодня федеральный канцлер страны Олаф Шольц.

Шольц: Германия освободилась от зависимости от России
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

Шольц подчеркнул, что достижение согласия по сокращению потребления газа в ЕС на 15% - «это сильный сигнал европейской солидарности».

«Также и по отношению к нашей стране, которая до сих пор особенно сильно зависела от российского газа. Прошу заметить, была [зависимой]. Ведь мы освободились от этой зависимости и вступаем в зиму хорошо подготовленными», - заверил канцлер в ходе выступления в Бундестаге.

Он также поблагодарил население страны за экономию энергии, заметив, что это повышает энергобезопасность Германии.

«Вместе мы стремимся сократить потребление газа на 20%. (…) Россия при [президенте Владимире] Путине больше не является надежным торговым партнером», - заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что российские газопроводы системы «Северный поток» были элементом надежности для Германии, но их подрыв показал, что с ее интересами сейчас «мало кто считается». При этом он отметил, выступая на энергетическом форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве, что сейчас целесообразно перенаправить «утраченный объем транзита» по «Северным потокам» в регион Черного моря и создать именно там «крупнейший газовый хаб для Европы».

В свою очередь председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюзу за восемь месяцев удалось сократить «огромную зависимость» от российского газа на две трети. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что в основе благополучия ЕС лежала дешевая энергия из России.

В мире,Жозеп Боррель,Олаф Шольц,Владимир Путин,Еврокомиссия,Бундестаг,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители