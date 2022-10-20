Шольц заявил о продолжении санкционного давления на Россию

Запад будет продолжать санкционное давление на Россию из-за ее действий на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в четверг с правительственным заявлением в Бундестаге.
"Недавнюю эскалацию со стороны Москвы мы не оставляем без ответа. Очередным санкционным пакетом со стороны ЕС мы еще раз повысили давление на российское правительство", - сказал он. По его словам, "этот курс сохранится до тех пор", пока Россия будет продолжать военную операцию на Украине.
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. США, государства ЕС и их союзники в ответ ввели в отношении России масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.