Шольц заявил о продолжении санкционного давления на Россию

"Недавнюю эскалацию со стороны Москвы мы не оставляем без ответа. Очередным санкционным пакетом со стороны ЕС мы еще раз повысили давление на российское правительство", - сказал он. По его словам, "этот курс сохранится до тех пор", пока Россия будет продолжать военную операцию на Украине.