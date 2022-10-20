Гражданам Китая следует в ближайшее время покинуть Украину, призвал заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках XX съезда Коммунистической партии Китая, передает Global Times.

«Учитывая текущую ситуацию на Украине в сфере безопасности, дипломатические представительства Китая в этой стране в настоящее время готовят эвакуацию граждан КНР», — заявил он.

По его словам, китайским гражданам на Украине нужно как можно скорее принять соответствующие меры по обеспечению собственной безопасности и связаться с дипломатическими представительствами КНР в стране, чтобы эвакуироваться.