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22 минуты назад

Китай призвал своих граждан как можно скорее покинуть Украину

Lenta.ruиещё 1

Гражданам Китая следует в ближайшее время покинуть Украину, призвал заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках XX съезда Коммунистической партии Китая, передает Global Times.

«Учитывая текущую ситуацию на Украине в сфере безопасности, дипломатические представительства Китая в этой стране в настоящее время готовят эвакуацию граждан КНР», — заявил он.

По его словам, китайским гражданам на Украине нужно как можно скорее принять соответствующие меры по обеспечению собственной безопасности и связаться с дипломатическими представительствами КНР в стране, чтобы эвакуироваться.

Ранее с аналогичным призывом выступили власти Италии. Отмечается, что МИД Италии призвал своих граждан покинуть Украину после серии ракетных атак по регионам страны.

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