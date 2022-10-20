Шольц рассказал о главном оружии Путина

Россия во главе с президентом Владимиром Путиным использует энергию и голод как главное оружие в конфликте с Западом. Такое мнение выразил канцлер Германии Олаф Шольц на выступлении в бундестаге, об этом сообщает Reuters.

«Путин использует энергию и голод в качестве оружия», — заявил Шольц. Однако он также добавил, что, несмотря на это, Путин «не смог сломить единство Запада».

Кроме того, германский лидер подчеркнул, что страна освободилась от зависимости от российского газа, но работает над снижением цен на энергоносители, в том числе путем заключения новых контрактов на поставку газа с другими странами.