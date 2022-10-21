Немцы «рано обрадовались» отставке Мельника с поста посла Украины

Немцы слишком рано обрадовались отставке Андрея Мельника с поста украинского посла в Берлине, говорится в материале Die Welt.

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Отмечается, что действия его преемника Алексея Макеева предоставляют мало поводов для оптимизма.

«В Twitter Макеев задает тон, который говорит о том, что он не хочет, чтобы его видели в роли вежливого дипломатического представителя», — говорится в статье.

В материале подчёривается, что он «не намерен озвучивать пожелания Киева тихим закулисным голосом».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Бундестаге заявил, что финансовые потребности Украины до конца года практически удовлетворены.