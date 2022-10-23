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26 минут назад

Самые необычные города мира

Александр Котлеткин

В мире существует множество городов, которые славятся своей историей, шедевральной архитектурой, древними памятниками и богатой ночной жизнью. Такие места ежегодно привлекают миллионы туристов, возглавляют списки «Cамых лучших городов на планете». Но что делать, если обычные туристические направления надоели, и хочется побывать в по-настоящему уникальных местах? Портал союза архитекторов России рассказал о самых необычных городах, которые радикально отличаются от того, что мы привыкли видеть в обычной жизни.

1/9 Добро пожаловать в Халльштатт. Нет, это не Австрия. Так называется город-копия, который расположен на юге Китая, в провинции Гуандун. Невероятно, но факт: квадратный метр в китайском Халльштатте стоит дороже, чем в европейском оригинале
Фото: Соцсети
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2/9 Небольшой городок Уиттиер славится в первую очередь среди любителей рыбалки. В нем проживают всего лишь 220 человек, которые живут буквально под одной крышей
Фото: Соцсети
3/9 Промышленный город Нефтяные Камни был основан в 1949 году в Азербайджане. Поселок изначально был построен на семи старых кораблях, соединенных металлическими эстакадами. Сейчас там живут около 2 тысяч человек. В городе есть пятиэтажные и даже девятиэтажные дома
Фото: ТАСС
4/9 Жители европейского городка Сетениль-де-лас-Бодегас предпочти видеть вместо ясного неба огромную скалу. Дома здесь буквально врезаны в горную породу, которая нависает над городом
Фото: Wikipedia commons
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5/9 Город Слэб-Сити в Калифорнии называют последним пристанищем свободы в Америке. Люди здесь не платят налоги, а представители власти крайне редко сюда заглядывают. С другой стороны, воды и электричества в Слэб-Сити тоже нет
Фото: Wikipedia commons
6/9 Расположенный в Марокко город Шавен славится своими яркими красками. Большинство домов здесь выкрашено в голубые, бирюзовые и лазурные цвета
Фото: globallookpress.com
7/9 Город Ордос был признан самым крупным городом-призраком в Китае. Власти построили жилье для более чем миллиона человек, но сейчас там проживает всего лишь 40 тысяч жителей
Фото: Соцсети
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8/9 Город Те-Виллиджис во Флориде считается одним из самых возрастных в США. Сейчас там проживают около ста тысяч пенсионеров
Фото: globallookpress.com
9/9 Город-эксклав Бюзинген-ам-Хохрайн находится одновременно в двух странах. Экономически он является частью Швейцарии, а административно — Германии.
Фото: globallookpress.com

Самые уникальные города мира – в галерее «Рамблера».

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