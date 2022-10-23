Самые необычные города мира

В мире существует множество городов, которые славятся своей историей, шедевральной архитектурой, древними памятниками и богатой ночной жизнью. Такие места ежегодно привлекают миллионы туристов, возглавляют списки «Cамых лучших городов на планете». Но что делать, если обычные туристические направления надоели, и хочется побывать в по-настоящему уникальных местах? Портал союза архитекторов России рассказал о самых необычных городах, которые радикально отличаются от того, что мы привыкли видеть в обычной жизни.