Боррель заявил о развертывании миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил журналистам в Брюсселе перед началом европейского саммита, что ЕС начал развертывать миссию по мониторингу ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Сегодня началось развертывание этой миссии», — сказал он.

По словам Борреля, он проинформирует лидеров ЕС о решении касательно данной миссии, которое было принято на заседании глав МИД государств Евросоюза 17 октября.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласовали гражданскую миссию для решения проблем на границе между Арменией и Азербайджаном.

Согласно сообщению Совета ЕС, решение о создании гражданской миссии последовало за встречей лидеров Армении, Азербайджана, Франции и главы Евросовета 6 октября в Праге.