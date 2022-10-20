Пока вы спали: В Израиле раскрыли план России для разрушения гегемонии США

Внешнеполитическая переориентация России на Восток не часть «холодной войны», а глобальный сдвиг в мире, который покончит с гегемонией США. К такому выводу пришло израильское издание Jerusalem Post.

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Автор статьи обратил внимание на то, что Москва больше не видит «смысла в сохранении прежнего дипломатического присутствия в западных странах», и приняла решение больше опираться на союз с КНР, Ираном, Турцией и странами глобального Юга. Это означает переход к новому мировому порядку, утверждает издание.

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Трасс предрекли «адские сутки»

Депутат от Консервативной партии Великобритании предупредил, что следующие сутки могут стать «адскими» для премьер-министра страны Лиз Трасс в связи с возможностью объявления ей вотума недоверия. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее стало известно, что члены британского парламента обратились к председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брэди с просьбой о проведении процедуры вотума недоверия.

«Насколько я понимаю, сегодня пришло огромное количество писем. Думаю, следующие 24 часа будут для [Трасс] адом», - пояснил газете депутат.

В США разбился истребитель пятого поколения F-35

Истребитель F-35 упал сегодня в штате Юта в США. Об этом со ссылкой на заявление 388-го авиационного крыла ВВС США пишет ТАСС.

«F-35 разбился на северном конце взлетно-посадочной полосы авиабазы Хилл. Пилот катапультировался», - сообщили в ВВС. Причина произошедшего пока неизвестна, ведется расследование.

Зеленский заявил об уничтожении трех энергетических объектов

Президент Владимир Зеленский подтвердил новые повреждения критической энергетической инфраструктуры Украины, заявив об уничтожении трех объектов. Его слова приводит РИА Новости.

«В эти сутки три энергетических объекта были уничтожены», - написал он в своем Telegram-канале, призвав украинцев максимально экономить электроэнергию.

Трамп дал показания по делу об изнасиловании

Бывший президент США Дональд Трамп дал показания под присягой представителям журналистки Джин Кэрролл, которая обвинила политика в изнасиловании в 1990-х годах. Об этом со ссылкой на агентство Associated Press пишет ТАСС.