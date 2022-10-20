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56 минут назад

Президент Швейцарии прибыл в Киев

Lenta.ru

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис прибыл в Киев для переговоров о предоставлении Украине новой помощи и для получения полного представления о ситуации в стране. Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter.

Президент Швейцарии прибыл в Киев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Возвращение в Украину, спустя год после моего последнего визита. Цель: получить представление о военной ситуации, гуманитарной ситуации и подготовительной работе по восстановлению страны», — рассказал он.

В августе стало известно, что власти Швейцарии договорились с Украиной о том, что Берн будет представлять дипломатические интересы Киева в России.

«Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены», — рассказали в МИД страны.

Отмечается, что для вступления этой договоренности в силу Москва должна дать свое согласие.

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