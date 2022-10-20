Включение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в список украинского сайта «Миротворец» не отражает официальную позицию Киева. Об этом сообщил вице-премьер, глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, пишет Sputnik.
«Давайте исходить из того, что представляет собой центр "Миротворец". Как указано на его сайте, это негосударственная организация, которая создана журналистами, экспертами и так далее. То есть это такая сборная, я так понимаю, поскольку это негосударственная структура, она, естественно, не отражает официальную позицию», - сказал он.
Напомним, накануне сайт «Миротворец» внес в базу Токаева за «публичное отрицание российской агрессии против Украины в 2014 году». Тлеуберди обратил внимание на то, что ссылка на высказывание главы государства была помещена на сайт еще в 2019 году, однако говорить об этом начали сейчас.
«Если вы внимательно посмотрите, там ссылка идет на его высказывание, поэтому какая-то определенная реакция, я думаю, не нужна. Еще один важный момент, ссылка на высказывание нашего президента была помещена в 2019 году, я думаю, вы, как журналисты, должны сами смотреть, почему именно сейчас поднимается, сразу идет волна», - отметил Тлеуберди.
Ранее казахстанский активист Альжан Исмагулов заявил, что внесение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в список «Миротворца» означает, что министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди должен уйти в отставку.