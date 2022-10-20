«Давайте исходить из того, что представляет собой центр "Миротворец". Как указано на его сайте, это негосударственная организация, которая создана журналистами, экспертами и так далее. То есть это такая сборная, я так понимаю, поскольку это негосударственная структура, она, естественно, не отражает официальную позицию», - сказал он.