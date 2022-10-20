Воздушная тревога объявлена в Киеве и области

Киевская областная военная администрация сообщила, что в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

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В четверг воздушную тревогу объявили в ряде областей - Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской.

«Воздушная тревога в Киевской области. Следите за дальнейшими сообщениями», - указала Киевская областная военная администрация.

Кроме того, власти сообщили о воздушной тревоге в Киеве.

ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.

17 октября президент России Владимир Путин сообщил о нанесении массированного удара по украинским объектам.