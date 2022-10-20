Китай переманил девять союзников Тайваня

«Сталкиваясь с внешним сдерживанием, давлением и необоснованным вмешательством мы развернули непримиримую, решительную и мощную борьбу, последовательно забрав девять стран, у которых были так называемые "дипломатические отношения" с тайваньской администрацией, а приверженность международного сообщества модели "одного Китая" стала более прочной», — отметил китайский министр, рассказывая о достижениях китайской дипломатии.