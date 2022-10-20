В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
1 час назад

Китай переманил девять союзников Тайваня

Lenta.ruиещё 2

Китай за последние 10 лет смог дипломатически привлечь на свою сторону девять стран, которые до этого были союзниками Тайваня. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ма Чжаосюй, пишет РИА Новости.

Китай переманил девять союзников Тайваня
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сталкиваясь с внешним сдерживанием, давлением и необоснованным вмешательством мы развернули непримиримую, решительную и мощную борьбу, последовательно забрав девять стран, у которых были так называемые "дипломатические отношения" с тайваньской администрацией, а приверженность международного сообщества модели "одного Китая" стала более прочной», — отметил китайский министр, рассказывая о достижениях китайской дипломатии.

По его словам, Китай смог «эффективно остановить вмешательство внешних сил в дела Гонконга и последовательно разгромил антикитайские силы», тем самым отстояв государственные интересы.

Чжаосюй также добавил, что число стран, которые установили дипломатические отношения с Китаем, выросло с 172 до 181.

Ранее в Великобритании рассказали о попытках Китая вербовать британских летчиков.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители