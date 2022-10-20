КНР объявила об обнаружении глубоководного месторождения газа в Южно-Китайском море

Китайская национальная офшорная нефтяная корпорация (CNOOC) обнаружила глубоководное газовое месторождение на шельфе в Южно-Китайском море, запасы которого превышают 50 млрд куб. метров. Об этом сообщило в четверг Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, месторождение "Баодао-21-1" расположено к юго-востоку от острова Хайнань. Оно находится в 150 км от китайской глубоководной полупогружной плавучей платформы "Шэньхай-1".