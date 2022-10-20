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14 минут назад

Берлускони: для разрешения конфликта на Украине необходимо вмешательство США и Китая

ТАСС

Бывший премьер-министр Италии, бессменный лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони считает, что урегулирование ситуации вокруг Украины может быть достигнуто только при условии "сильного и совместного вмешательства США и КНР". Такое мнение он выразил в опубликованном в четверг интервью газете Corriere della Sera.

Берлускони призвал США и КНР вмешаться в конфликт на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Считаю, что окончательное решение может быть достигнуто только при сильном и совместном вмешательстве Соединенных Штатов и Китая", - указал 86-летний политик.

Берлускони вновь отметил, что в отношении конфликта на Украине его позиция "полностью совпадает с позицией правительства Италии, Европейского союза, НАТО, американских союзников и заключается в четком осуждении" специальной военной операции России.

Берлускони обвинили в нарушении санкций из-за подарка Путина

Ранее итальянское агентство LaPresse распространило аудиозапись, на которой экс-премьер предупреждает об опасности начала мировой войны в случае вступления Украины в НАТО, а также рассказывает о "восстановлении отношений" с президентом России Владимиром Путиным и обмене с ним подарками на дни рождения в виде бутылок водки и вина. Эти высказывания послужили поводом для жесткой критики Берлускони со стороны политических оппонентов.

"В порядке дальнейшего разъяснения хотел бы добавить, что я никоим образом не отрицаю моих прошлых дружеских отношений с Владимиром Путиным, которые привели к важным результатам, достигнутым в полном согласии с нашими союзниками на Западе, таким как договор 2002 года в городе Пратика-ди-Маре <...> Но сегодня обстоятельства изменились", - сказал он.

Берлускони ранее предлагал свое посредничество для переговорного процесса между Россией и Украиной. По его мнению, в этом могла бы участвовать и бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В мире,Ангела Меркель,Сильвио Берлускони,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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